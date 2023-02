SALERNO. IL SINDACO NAPOLI E L’ASSESSORE DE ROBERTO PRESENTANO PROGETTO HABITAT

Si è tenuta, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la presentazione del progetto “Habitat, riabitare insieme nuovi ecosistemi urbani”, alla presenza degli assessori Paola de Roberto e Massimiliano Natella e del sindaco Vincenzo Napoli.

Habitat è un progetto di rigenerazione urbana che ha l’obiettivo di rendere le comunità protagoniste della cura dell’habitat urbano e attive nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso la promozione di nuovi stili di vita sostenibili e la ri-progettazione di spazi sottoutilizzati e/o in abbandono della città di Salerno, in chiave ecologica e collettiva.

Per rispondere alle crisi delle nostre città, il progetto si pone domande cui provare a rispondere insieme alla comunità attraverso un percorso formativo, l’Habitat School, un programma di attività per i più piccoli dai 6 ai 14 anni, l’Habitat School Kids e un Eco Festival.

L’Habitat School è un esperimento di educazione non formale, esperenziale e laboratoriale, suddiviso in 10 moduli da Marzo 2023 a Gennaio 2024, gratuito e aperto a tuttə, con la collaborazione di professionisti provenienti da differenti parti d’Italia. L’obiettivo è formare futuri “Coltivatori di Habitat Urbano” in modo multidisciplinare, per apprendere tecniche e strumenti con cui prendersi cura del verde urbano, informarsi sui temi della giustizia sociale e ambientale, approfondire le norme vigenti per co- gestire lo spazio pubblico, trasformare insieme lo spazio che ci circonda nel rispetto di tutte le specie viventi.

Accanto all’Habitat School prenderà vita la prima scuola per piccolə rigeneratorə urbani: l’Habitat School Kids! I temi affrontati nell’Habitat School saranno declinati anche in moduli laboratoriali per bambinə da 6 a 14 anni.

Il percorso concluderà la fase di avvio ad Aprile 2024 con un Eco Festival in cui accogliere ospiti nazionali, promuovere stili di vita eco-sostenibili, festeggiare insieme con laboratori, eventi e musica. “Soddisfatti” gli assessori de Roberto e Natella “dell’avvio di un progetto molto intenso che coinvolgerà la città di Salerno nei prossimi mesi, lavorando in sinergia con le comunità abitanti e professionisti su scala nazionale che ospiteremo in città, sui temi della sostenibilità ambientale e coesione sociale per noi di particolare interesse”. Il progetto “nasce dall’esperienza del percorso di rigenerazione urbana avviato con Montevergine Park, dalla quale si è manifestato come la cura dell’ambiente e della biodiversità rappresentasse per gli abitanti uno strumento di cura per le relazioni umani e sociali”, introduce la

presidente di Blam Ludovica La Rocca, “e di quanto fosse necessario un percorso per ampliare i progetti in essere con nuove energie, nuove risorse e nuove competenze che l’Habitat mira a conferire attraverso la School e laboratori ed eventi extra che prenderanno vita a Salerno fino al 2024”.

“Habitat, riabitare insieme nuovi ecosistemi urbani” è un progetto di Blam Aps in partenariato con CampaniaEcofestival, Marea Aps, Hormé liberi di sceresce Aps, Zap! Aps, i Semi del Futuro Aps e in

collaborazione con Euniversity, finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e patrocinato dal Comune di Salerno