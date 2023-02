IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO TORNA A RIUNIRSI IL PROSSIMO 22 FEBBRAIO

E’ in programma per il prossimo 22 Febbraio, a partire dalle ore 12:00, la seduta del Consiglio Provinciale di Salerno. Nulla di ufficiale, ma la data, da qualche giorno, circola tra i corridoi di Palazzo Sant’Agostino dove consiglieri e presidente si preparano ad affrontare la prossima seduta di Consiglio, con numerose interrogazioni presentate dall’opposizione, riguardo ad alcune problematiche che si sono riscontrate sul territorio della Provincia di Salerno. La riunione del Consiglio Provinciale, inoltre, sarà anche l’occasione per il subingresso in consiglio di Baselice al posto di Maranca (Fratelli d’Italia) dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scafati.

