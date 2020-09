GIOVANNI D’AVENIA: “ESPERIENZA MERAVIGLIOSA, CENTRO DEMOCRATICO DUE CONSIGLIERI ELETTI A NAPOLI”

“3.736 questo è il numero di volte che ringrazieró tutti coloro che ieri e domenica, recandosi alle urne, hanno deciso di onorarmi della loro fiducia.

Sono oltretutto felice che, in ambito regionale dopo l’intenso lavoro che mi ha visto parte attiva nella costituzione delle liste, siamo stati protagonisti grazie all’assegnazione di due seggi in provincia di Napoli.” Lo dichiara Giovanni D’Avenia, candidato al Consiglio Regionale con Centro Democratico.

È stata un’esperienza elettrizzante che ha arricchito e rinvigorito la mia volontà di lavorare per il miglioramento del nostro territorio.

Per me, il risultato finale non rappresenta una fine ma, anzi, solo il punto di partenza per realizzare nuovi progetti volti a creare nuove opportunità per i talenti nostrani affinchè Salerno e la Campania possano offrire risorse adeguate ai giovani che rappresentano, di fatto, il futuro del nostro Paese.

Grazie a tutti per avermi accompagnato in questa splendida avventura.