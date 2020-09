TOMMASO AMABILE (PD): “CONTINUERO’ DA MILITANTE A PORTARE AVANTI LE MIE IDEE”

“Gli oltre novemila voti ricevuti in questa competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale, che ha rieletto meritatamente Vincenzo De Luca con larghissimo consenso, Presidente della Regione, non mi consentono di tornare in seno all’assemblea dove per cinque anni ho vissuto una esaltante esperienza politico-istituzionale al servizio della comunità campana.” Lo scrive Tommaso Amabile, candidato al consiglio regionale con il Partito Democratico.

Il lavoro è stato intenso e proficuo. Proverò da militante a portare avanti il mio impegno di sempre, a favore dei nostri territori ed a sostenere le fasce più deboli della popolazione, sempre restando dalla stessa parte. Un ringraziamento doveroso ma sincero, a quanti mi hanno accompagnato e sostenuto in questa avventura elettorale.