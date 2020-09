A GIFFONI VALLE PIANA LA CANDIDATA MALFEO (CAMPANIA LIBERA) BATTE TUTTI I BIG

E’ stata grande la sorpresa a Giffoni Valle Piana per il dato venuto fuori dalle Regionali che, nonostante la presenza in blocco di numerosi big del Partito Democratico e di altri partiti della coalizione di De Luca (come Italia Viva), ha visto primeggiare per numero di preferenze la candidata del territorio Romina Malfeo (Campania Libera).

Per la giovane candidata giffonese 1.168 preferenze mentre alle sue spalle con 1.099 voti il consigliere regionale Picarone per il quale si era schierata gran parte dell’amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana.