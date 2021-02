GIUSEPPE CONTE LEADER DEL M5S? SI PREPARA IL VOTO SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU

Ci risiamo: la Piattaforma Rousseau, dopo aver consentito la nascita degli ultimi tre governo con il voto degli iscritti, adesso si appresta a sostituirsi alla celebrazione di un congresso, con un quesito che potrebbe riguardare l’affidamento della guida politica del Movimento all’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.L’ennesimo colpo a sorpresa all’interno del M5S che, solo qualche giorno fa, ha completato, sempre mediante un voto on line, l’iter per la approvazione di un nuovo sistema di funzionamento dei vertici nazionali del partito. Adesso Grillo torna indietro, forse anche preoccupato dai venti scissionisti che forti spirano tra Camera e Senato: si va su Giuseppe Conte, l’uomo della Provvidenza, per rilanciare l’azione politica del Movimento 5 Stelle sia in Parlamento che in vista delle prossime elezioni comunali. Ed è forse proprio questa la principale preoccupazione di Grillo: con Conte in campo sarebbe molto piu’ semplice una alleanza con il Partito Democratico nelle principali città, a cominciare da Roma.

