GIUSEPPE CONTE TORNA IN CAMPANIA: LUNEDI’ A NAPOLI, FORSE PUNTATA SU SALERNO

L’ex Presidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle lunedi’ 6 settembre tornerà in Campania per sostenere i candidati del M5S per le prossime elezioni comunali: fino alle 16:00 Conte sarà a Napoli per la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle in campo per sostenere la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi ma non è escluso che, nel tardo pomeriggio, ci possa essere una veloce presenza anche a Salerno per incontrare i candidati della lista del M5S che sostengono la candidatura di Elisabetta Conte. In ogni caso, da qui alla fine della campagna elettorale per le Comunali 2021 di Salerno, ci saranno almeno altre due visite di Giuseppe Conte nel Comune capoluogo ma, con ogni probabilità, anche a Battipaglia dove c’è il candidato sindaco del M5S Enrico Farina.

Share on: WhatsApp