CASTELLABATE, COMUNALI 2021. CORSA A TRE CON MAIURI, DI LUCCIA E RIZZO

Saranno tre i candidati alla carica di sindaco per le Comunali 2021 nel Comune di Castellabate. In campo, per la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre, ci sono il sindaco facente funzioni in carica Luisa Maiuri, l’ex assessore della Giunta Spinelli Domenico Di Luccia e l’imprenditore Marco Rizzo, già candidato alle Regionali del 2021 con la lista di Campania Libera.

“Con senso di responsabilità, motivato innanzitutto dall’attaccamento alla mia Terra,alla mia Gente, stamattina ho formalizzato la mia candidatura a Sindaco del Comune di Castellabate con la Lista “Castellabate nel cuore “.

Una lista nella quale l’esperienza amministrativa si coniuga in pieno con la professionalità , il dinamismo di idee di tanti volti nuovi.”

Lo scrive Luisa Maiuri.

Andiamo avanti, con coerenza ,più forti di prima, in un progetto politico nato anni fa in uno spirito di ampia condivisione e di profondo rispetto.

A testa alta, proseguo convinta che l’esperienza vissuta in questo anno difficile costituisca un bagaglio dal quale ripartire per rilanciare un progetto con forze nuove, idee nuove che rappresenti con concretezza quella continuità che guarda al futuro.