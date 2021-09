LA CASA DEL COMMIATO DELLA FAMIGLIA GUARIGLIA: UN NUOVO MODO DI SALUTARE I CARI SCOMPARSI

Prima negli Stati Uniti, poi in alcune regioni del Nord Italia, infine anche in Campania ed a Salerno per la precisione dove la Casa del Commiato, grazie allo sforzo imprenditoriale del Cavaliere Antonio Guariglia, è diventata realtà. Una nuova filosofia per dare l’ultimo saluto ai propri cari, all’interno di una struttura accogliente, elegante, dotata di ogni confort e del massimo della privacy. E’ un concetto innovativo e moderno, dove l’obiettivo è quello di garantire ai familiari della persona che non c’è piu’ la possibilità di lenire il dolore all’interno di un luogo dove la riflessione e la preghiera si fondono con ambienti eleganti e raffinati.

“Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta”. E’ la frase usata dalla famiglia Guariglia per descrivere la “Funeral home”, casa del commiato, in via San Leonardo 108 a Salerno. La funeral home che arriva in occasione dei 50 anni di attività nel settore del Cavaliere Antonio Guariglia è stata inaugurata ieri alla presenza di oltre 300 persone e di tanti rappresentanti del mondo politico, istituzionale, sportivo e sociale.