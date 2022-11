GIUSEPPE FABBRICATORE NOMINATO NUOVO VICE COORDINATORE REGIONALE DI FRATELLI D’ITALIA

Il Coordinatore Regionale di Fdi Antonio Iannone, questa mattina, ha nominato Giuseppe Fabbricatore nuovo Vice Coordinatore Regionale in Campania del partito di Giorgia Meloni.

“Ringrazio la grande famiglia di Fratelli d’Italia” dichiara Giuseppe Fabbricatore ” per la prestigiosa nomina a Vice Coordinatore Regiinale della Campania: si tratta di un incarico delicato ed importante per il quale rivolgo un particolare ringraziamento al Vice ministro Edmondo Cirielli ed al Senatore Antonio Iannone che hanno risposto fiducia nella mia persona. Con Fratelli d’Italia e con il Governo di Giorgia Meloni ci apprestiamo a vivere una stagione ricca di impegni, anche elettorali, a cominciare dalle prossime elezioni provinciali di Salerno. Sono certo che la nostra candidata Sonia Alfano farà benissimo ed il 20 Novembre sarà Presidente della Provincia di Salerno. Accanto a lei avrà, in Consiglio, il nuovo Consigliere Provinciale Carmine Amato, subentrato proprio alla nostra Sonia Alfano che, con grande sensibilità politica ed istituzionale, ha voluto rassegnare le dimissioni dal Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino prima del voto del prossimo 20 Novembre.”