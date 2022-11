GIUSEPPE CONTE A META’ NOVEMBRE TORNA IN PROVINCIA DI SALERNO: IN ARRIVO NUOVE ADESIONI

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a metà novembre sarà, di nuovo, in Provincia di Salerno, per una iniziativa pubblica nel corso della quale, a quanto apprende agendapolitica.it, saranno ufficializzate anche nuove adesioni al M5S. Conte guarda alla Campania ed alla Provincia di Salerno con grande attenzione non solo per l’immediato ma anche in vista dell’appuntamento con le Elezioni Regionali del 2025 quando il M5S proverà, di nuovo, a conquistare la Presidenza della Regione Campania. Da qualche settimana, infatti, circola con insistenza anche il nome del possibile candidato che potrebbe essere l’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico.

