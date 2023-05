GIUSEPPE RUBERTO (FI): “CON VITTORIA ALIBERTI FORZA ITALIA SARA’ DI NUOVO DETERMINANTE”

“La vittoria del Sindaco Pasquale Aliberti è la conferma che Forza Italia ha personalità politiche capaci di raccogliere straordinari consensi e guidare comuni importanti come la città di Scafati.

La campagna elettorale è stata ricca di emozioni, con una “sinfonia azzurra” che ha visto impegnata tutta la classe dirigente nazionale, regionale e provinciale di Forza Italia, con la partecipazione del Coordinatore Nazionale on. Antonio Tajani e del Commissario regionale on. Fulvio Martusciello.”

Lo dichiara Giuseppe Ruberto, Capogruppo in Consiglio Provinciale di Forza Italia.

Forza Italia, con questa straordinaria vittoria, ritorna ad essere in provincia di Salerno sempre più determinante.

Con gli alleati di centro destra mi auguro che ci possa essere sempre più un percorso di condivisione politica, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Al Sindaco Aliberti ed ai Consiglieri comunali vivissime congratulazioni per lo straordinario risultato e i miei più sinceri auguri di buon lavoro.