SCAFATI. LUCIA VUOLO (FI): “ORA ASPETTO ALIBERTI A BRUXELLES PER IL FUTURO DI SCAFATI”

“A Scafati festeggiamo l’elezione del Sindaco Pasquale Aliberti. Una vittoria meritata di coerenza, impegno e programmazione. Per gli scafatesi una nuova visione di futuro!”. Così Lucia Vuolo, europarlamentare di Forza Italia – PPE nonché coordinatrice di Forza Italia della provincia di Salerno nel commentare la vittoria del neo sindaco di Scafati Pasquale Aliberti.

“Sono felice ed orgogliosa. È una vittoria per Pasquale, uomo di partito e di fermezza, ma anche per la città. Forza Italia, ancora una volta, ha dimostrato lungimiranza, coesione e determinazione. Tutto questo, con la forte sinergia istituzionale vista nelle prime ore di campagna elettorale, ha determinato il percorso giusto fatto di risposte puntuali e concrete. Scafati ha compreso e premiato una visione di sviluppo territoriale in cui ogni cittadino sia davvero protagonista. Questo non è un punto di arrivo, è un nuovo inizio. Nel programma del Sindaco Aliberti c’è l’Europa, ci sono le politiche sociali, la sicurezza, l’ambiente e le opere pubbliche; dai percorsi turistici all’avvio di nuove prospettive di infrastrutture e trasporti. Ed ora, caro Sindaco, buon lavoro. Sei ufficialmente invitato a Bruxelles per costruire la Scafati del futuro”.