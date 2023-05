SCAFATI. ROBERTO CELANO (FI): “CON ALIBERTI VINCE UN GRANDE AMMINISTRATORE”

“Con Pasquale Aliberti ha vinto un grande amministratore, un uomo amato e coraggioso. Con lui ha vinto Forza Italia e l’intero centro destra.”

Lo scrive Roberto Celano, Responsabile Regionale per Forza Italia per gli Enti Locali-

Pasquale ha meritato di stravincere per quello che ha subito, per lo spirito di sopportazione che ha dimostrato per l’entusiasmo con cui ha coinvolto tutti. Da Scafati inizia la riscossa di FI e del cdx per la conquista dell’Agro e della provincia tutta! Grazie @PasqualeAliberti ed in bocca al lupo per tutto!