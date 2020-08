GIUSY SORGENTE (FDI): “ACQUA A SINGHIOZZO NEL 2020? REGIONE ED ENTI DA BOCCIARE”

“Adesso che si avvicina il voto per le Regionali tutti si ricordano di impegnarsi per risolvere la crisi idrica che, ogni estate, da anni, colpisce la parte meridionale della Provincia di Salerno. Come se la carenza di acqua del 2020 fosse diversa da quella degli anni precedenti. Ma fino ad oggi dove erano Regioni ed Enti, come l’Asis, che dovrebbero occuparsi proprio della fornitura di acqua potabile? “. Lo denuncia Giusy Sorgente, candidata al consiglio regionale con Fratelli d’Italia.

“Sono certo che i cittadini della Provincia di Salerno bocceranno nelle urne la Regione di De Luca e di quei candidati che, pur avendo, in uno strano conflitto di interessi, anche ruoli apicali negli enti per la Gestione delle Acque, nulla hanno fatto per 5 anni. Con Stefano Caldoro, e con il centro destra al governo della Regione Campania, finiranno i teatrini e gli spettacoli di cabaret, tornerà la politica degli interventi concreti per i cittadini”.