GIUSY SORGENTE (FDI): “VERTENZE OSPEDALI AGROPOLI E ROCCADASPIDE? DE LUCA LE HA SOLO CONGELATE”

“Secondo De Luca siamo in una Regione con una sanità di livello europeo ma, dati alla mano, siamo ben al di sotto della media Ue che prevede 5 posti letto per ogni 1.000 abitanti. E, come se non bastasse, la Campania è penultima in Italia, nel rapporto posti letto – popolazione, con un rapporto di ª 1.000”. Giusy Sorgente, candidata al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia, ha le idee chiare.

“Al di là della narrazione, molto poetica e poco prosaica, della gestione della emergenza Covid, la sanità campana, ed in modo particolare quella della Provincia di Salerno, ha poco da festeggiare: i prossimi mesi mostreranno la debolezza di un sistema che continua a trascurare la necessità di investire sulla medicina di prossimità e sui medici di frontiera”

“Sul nostro territorio”, conclude Giusy Sorgente, “le vertenza degli Ospedali di Agropoli e di Roccadaspide, per motivi di carattere elettorale, sono state semplicemente congelate e non risolte definitivamente”.