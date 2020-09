PAGANI, COMUNALI 2020. ENTUSIASMO E CALORE PER L’APERTURA DI ALDO CASCONE

Si è respirato un clima di orgoglio e passione per la propria città.

Un popolo variegato, pluralista, civile e democratico si è incontrato attorno al CANDIDATO SINDACO ALDO CASCONE .

Una COALIZIONE POLITICA fatta di uomini e donne liberi e indipendenti che si sono incontrati senza pretese , senza supponenza verso il prossimo , ma con razionalità e logica si sono UNITI per accendere la speranza di far diventare PAGANI CITTÀ NORMALE. Presente il vice sindaco di Nocera Inferiore Federica Fortino a sostegno di Cascone, della coalizione e dei giovani candidati

