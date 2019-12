GLI AUGURI DEL PSI CON MARAIO E LE SCELTE VERSO LE REGIONALI IN CAMPANIA

L’appuntamento è per domani, 28 dicembre, alle 18:00, all’interno della sede provinciale di Salerno del Partito Socialista Italiano: un brindisi con i dirigenti e gli amministratori, insieme al Segretario Nazionale Enzo Maraio, per iniziare il percorso di avvicinamento alle Regionali in Campania. Maraio, a dire il vero, si è esposto e non poco: chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto con il Movimento 5 Stelle ha dato la stura ad un ragionamento che, da tempo, circola negli ambienti del centro sinistra ma che, forse, nessuno ha il coraggio di intraprendere per evitare uno scontro frontale con il Governatore De Luca. Certo, quello di domani sarà solo un brindisi ma ad alzare i calici, con ogni probabilità, ci saranno anche le candidate ed i candidati del Partito Socialista per le prossime elezioni regionali.

