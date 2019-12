LA LEGA RIPARTE DA CAMPAGNA: CENA CON IL COORDINATORE REGIONALE MOLTENI

Come già accaduto qualche anno fa, la Lega in Provincia di Salerno sceglie il Comune di Campagna per un incontro aperto a tutti gli iscritti ed i simpatizzanti del territorio. Questa volta si tratta di una cena, organizzata per festeggiare il Natale ed il nuovo anno, ma è una riunione dal sapore particolare, visto che tra meno di 6 mesi si voterà per le Regionali in Campania. Alla cena di questa sera prenderà parte anche il Commissario Regionale del partito Nicola Molteni che, proprio negli ultimi giorni, ha chiesto a tutti i candidati al consiglio regionale (ed aspiranti tali) di mantenere un profilo basso prima dell’inizio vero e proprio della campagna elettorale. Al di là dei silenzi, c’è chi in campagna elettorale ci sta da tempo: il consigliere provinciale Ernesto Sica, l’ex vice sindaco di Roccagloriosa Attilio Pierro, il primo cittadino di Positano Michele De Lucia. Mancano, almeno ufficialmente, i profili femminili ma si parla con insistenza della figlia dell’attuale consigliere comunale Giuseppe Zitarosa, della ex assessora di Pellezzano Lidia De Sio.

