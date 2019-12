TRA RIFORME COSTITUZIONALI ED ELEZIONI REGIONALI: L’INCONTRO DI FRATELLI D’ITALIA

Con Gherardo Marenghi, docente universitario, Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone, parlamentari in carica di Fratelli d’Italia, si discuterà di riforma costituzionale del numero dei parlamentari ma all’incontro in programma, oggi pomeriggio, si affronterà anche il tema delle elezioni regionali della prossima primavera. Il partito di Giorgia Meloni si ritrova, in Provincia di Salerno, insieme per verificare nomi e disponibilità da inserire nella lista che sosterrà il candidato alla Presidenza della Regione. Per il momento è Stefano Caldoro ma la situazione potrebbe anche cambiare nell’arco di pochi giorni. Intanto la lista, competitiva ed in grado di coprire l’intero territorio provinciale, è quasi pronta: ci saranno gli attuali coordinatori provinciali Imma Vietri ed Ugo Tozzi, ci saranno i sindaci Nunzio Carpentieri e Giovanni Fortunato, ci sarà l’attuale Presidente del Consiglio Comunale di Scafati Mario Santocchio. Poi altri nomi che, secondo le voci che giungono dall’interno, superano i 9 da inserire nell’elenco dei candidati.

