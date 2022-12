GLI AUGURI DI NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CHE SIA UN ANNO DI PACE E DI CORAGGIO”

In Italia, il 2022 è stato però anche l’anno del ritorno alle urne, della vittoria del centro destra. L’anno della formazione del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni , la prima donna Presidente del Consiglio nella storia della Repubblica, e della nomina di Edmondo Cirielli a Viceministro. Da questo punto di vista è stato dunque un anno di cambiamento storico, radicale.

Questi pochi mesi di lavoro ci consegnano già segnali incoraggianti per il nostro Paese. L’augurio è che il 2023 sia davvero un anno di svolta per l’Italia e gli Italiani. Al Governo spetterà il compito e la responsabilità di guidare questa svolta. Ma occorre che ciascuno faccia fino in fondo la sua parte. Ecco, oltre alla pace, dobbiamo augurarci il #CORAGGIO di cambiare, di impegnarci, di costruire un Paese migliore.