BENVENUTO 2023, L’ANNO DELLE COMUNALI A PONTECAGNANO, CAMPAGNA, PELLEZZANO E MONTECORVINO ROVELLA

Si apre l’anno elettorale per alcuni comuni, importanti e strategici, della Provincia di Salerno: si torna al voto, per l’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale, a Pontecagnano Faiano, Campagna, Pellezzano e Montecorvino Rovella. Dopo l’anno delle Politiche, arriva quello delle Comunali che potrebbe, pero’, anche riservare una clamorosa sorpresa con il ritorno al voto diretto – cioè quello dei cittadini – anche per le Amministrazioni Provinciali. Intanto, di certo, ci sono le Comunali 2023 all’orizzonte con due comuni – Pontecagnano Faiano e Campagna – dove le elezioni potrebbero avere anche un risvolto politico, considerato il sistema elettorale che prevede piu’ di una lista a sostegno del candidato sindaco. Discorso, invece, completamente diverso per Pellezzano e Montecorvino Rovella – comuni al di sotto dei 15.000 abitanti – dove si voterà con il sistema della lista unica per ciascun candidato alla carica di Sindaco.

