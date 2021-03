GOVERNO DIVISO SU NUOVE RESTRIZIONI. VENERDI’ IL CONSIGLIO PER DECIDERE

Il Governo Draghi si divide sull’indicazione del Cts per imporre nuove limitazioni: da un lato il Ministro Speranza, sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle, pronto a stabilire nuovi sacrifici per gli italiani; dall’altro Lega e Forza Italia che chiedono maggiore prudenza nell’adozione dei provvedimenti e che questi siano seguiti da immediati ed adeguati ristori. Draghi, dopo la riunione di ieri, ha preso altre 48 ore di tempo e la decisione arriverà nella riunione del Consiglio dei Ministri di Venerdi: nessun DPCM ma un Decreto Legge da convertire in aula o, addirittura, un Disegno di Legge del Governo con un percorso privilegiato nella discussione ed approvazione tra Camera e Senato.

