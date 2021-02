GOVERNO DRAGHI, IN ARRIVO I SOTTOSEGRETARI. LE SPERANZE PER I CAMPANI

Secondo le notizie ufficiose, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il Presidente del Consiglio Draghi alle prese con il complicato puzzle delle nomine alla carica di sottosegretario nel nuovo Governo. La palla è passata, in questi giorni, ai partiti per l’indicazione dei nomi da inserire nel complesso e numeroso esecutivo Draghi. Chi, tra i campani, resta in corsa ?

Ad avere piu’ possibilità, in queste ore, pare essere il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore che potrebbe finire al Ministero della Giustizia.

Calate, e notevolmente, le chanches per i due nomi del PD al maschile: Piero De Luca e Nicola Oddati mentre sembra cosa fatta per la parlamentare napoletana Valeria Valente. Avrebbe, invece, rifiutato l’incarico l’ex Ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola.

Nulla da registrare in casa Forza Italia come anche per la Lega: resta solo il nome del Ministro Mara Carfagna.

Ridotte al minimo le possibilità per il pentastellato Angelo Tofalo di rimanere al Ministero della Difesa mentre salgono quelle dell’irpino Carlo Sibilia al Ministero dell’Intero.