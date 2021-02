BRACIGLIANO. APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Con delibera di Giunta, l’Esecutivo del Comune di Bracigliano, ha deliberato l’adozione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e il Piano Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono stati approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti.

Vasto il programma delle opere pubbliche da realizzare nel triennio indicato. Tra queste si evidenziano: sistemazione delle strade provinciali e comunali “Bracigliano – Siano – Castel San Giorgio, inclusa la viabilità verso la linea ferroviaria autostradale con miglioramento di funzionalità e sicurezza; ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico, impiantistico ed antincendio del plesso scolastico San Nazario alla via Diaz; lavori di ristrutturazione, recupero e riqualificazione ambientale relativa all’ultimo piano dello storico Palazzo De Simone; realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomassa vegetale di piccola taglia; messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico connesso ad alcuni versanti collinari tra cui “Vallone Danise”, “Monte Piesco”, “Monte Sello”, “Monte Ariella” e del costone roccioso “Cupa del Convento”.

Tra i beni e servizi funzionali che la pubblica amministrazione dovrà mettere in dotazione dei destinatari figurano: il servizio di trasporto scolastico, la mensa scolastica, il servizio di spazzamento con raccolta porta a porta, lo smaltimento e il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani.

“L’approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche – spiega il Sindaco Antonio Rescigno – è uno dei documenti programmatici di primaria importanza deliberati dall’Esecutivo. Il Piano stabilisce una serie di interventi che hanno l’obiettivo principale di migliorare l’assetto territoriale sotto tutti i punti di vista, puntando in particolar modo alla messa in sicurezza di numerosi edifici pubblici, tra cui i plessi scolastici, oltre all’efficientamento energetico previsto in altrettanti fabbricati per favorire il miglioramento e la sostenibilità ambientale”.

L’importo totale deliberato dalla Giunta per la realizzazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e del Piano Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 è pari a circa 44 milioni di euro