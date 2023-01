GOVERNO MELONI: ECCO IL DECRETO PER ARGINARE PREZZI CARBURANTI, TRASPARENZA E PREZZI FISSI

Obbligo quotidiano di esporre il prezzo consigliato dal Ministero dell’Ambiente e prezzi fissi, stabiliti dal Governo con una apposita norma, per il costo dei carburanti. Sono queste le principali decisioni contenute nel Decreto Carburanti, varato nella serata di ieri all’interno del Consiglio dei Ministri.

Più in dettaglio il decreto si chiama norme sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti e sul rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del garante dei prezzi. Ogni distributore ha l’obbligo di mostrare un cartello con il prezzo medio stabilito dal ministero dell’Ambiente ogni giorno, accanto al proprio prezzo. In caso di violazione ci saranno delle sanzioni, in caso di recidiva sospensione dell’attività per un periodo tra un minimo di 7 e un massimo di 90 giorni. I fornitori in autostrada devono avere un tetto che sarà fissato da una norma. Sarà irrobustita la collaborazione con la Gdf per avere più controlli, verrà istituita una Commissione di allerta rapida sui prezzi, all’interno dell’Antitrust.