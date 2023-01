ALFONSO ANDRIA VERSO I POPOLARI E MODERATI CON SALZANO E POMICINO

L’ex parlamentare e già Presidente della Provincia Alfonso Andria ha scelto la sua casa politica per il futuro: si tratta del movimento Popolari e Moderati che, in provincia di Salerno, ha come riferimento Aniello Salzano e come referente regionale l’ex Ministro Paolo Cirino Pomicino. Secondo quanto riportato dal quotidiano Cronache, Alfonso Andria ha già partecipato ad una prima iniziativa pubblica del movimento che si muove, in ogni caso, all’interno del centro sinistra. Alfonso Andria, dopo una lunga militanza, nello scorso anno, con una polemica lettera indirizzata al Segretario Provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciani, aveva annunciato il suo addio al Pd. Adesso una nuova avventura politica, per Andria una sorta di ritorno alle origini: i Popolari e Moderati.

