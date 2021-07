GRILLO E CONTE SI TENDONO LA MANO: SOSPESO IL VOTO SUL NUOVO DIRETTIVO

Il voto, in programma secondo quanto stabilito da Beppe Grillo nei prossimi giorni sulla piattaforma Rousseau, per l’elezione del nuovo Direttivo del Movimento 5 Stelle, è stato, momentaneamente sospeso. A comunicarlo, nella serata di ieri, proprio mentre gli italiani impazzivano per le giocate di Barrella e di Insigne, è stato direttamente Beppe Grillo con un post pubblicato sul sito delle Stelle. Un segnale di tregua nei confronti di Giuseppe Conte e di quanti, in queste travagliate ore all’interno del Movimento, si erano schierati dalla parte dell’ex Presidente del Consiglio. Sarà, comunque, un fine settimana di lavoro per i tanti pontieri illustri, tra cui anche Di Maio e Fico, che sono al lavoro per evitare che si giunga ad una scissione interna.

