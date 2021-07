Dopo l’addio di Lucia Vuolo, ad Attilio Pierro, Consigliere Regionale della Lega e Coordinatore Provinciale del partito di Matteo Salvini, sono toccati i gradi piu’ alti in Provincia di Salerno. E cosi’, prima della visita di Matteo Salvini al banchetto per le firme sui Referendum per la Giustizia, Pierro ha organizzato, insieme al Coordinatore Regionale Valentino Grant, un incontro con 50 amministratori pubblici della Lega: Sindaci, Consiglieri Comunali ed assessori.

