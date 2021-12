I CONSIGLIERI PROVINCIALI DI CENTRO DESTRA: DUE ANNI ALL’OPPOSIZIONE

Sono quattro i consiglieri provinciali eletti nelle liste di centro destra: Sonia Alfano e Luca Maranca per Fratelli d’Italia, Giuseppe Ruberto per Forza Italia, Giuseppe Del Sorbo per la Lega. Due uscenti e due nuovi ingressi per il centro destra che si prepara a vivere altri due anni all’opposizione a Palazzo Sant’Agostino: da verificare se Lega e Forza Italia, dopo l’apparentamento per la composizione della lista, intenderanno dare vita ad un gruppo unico e, in questo caso, per Giuseppe Ruberto ci sarà anche il ruolo di capogruppo. E, sempre per l’anzianità maturata in Consiglio Provinciale, anche Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino, andrà a rivestire il ruolo di capogruppo del partito di Giorgia Meloni.

