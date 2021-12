PROVINCIA, IN ARRIVO UNA MINI RIVOLUZIONE: TORNANO GLI ASSESSORI ED IL DOPPIO VOTO DI GENERE

Entro il mese di Luglio 2022 il Governo, sulla base di una legge delega dello scorso 14 Ottobre, dovrà procedere ad emanare Decreti Legislativi per il riordino del Testo Unico degli Enti Locali. E, tra i diversi provvedimenti, ce ne sono numerosi che riguardano le Province.

Il piu’ significativo è quello della reintroduzione della figura dell’assessore: fino a quattro per le Province con oltre 1 milione di abitanti, fino a tre per quelle con una popolazione inferiore. Il Consigliere Provinciale che, con apposito Decreto del Presidente, viene nominato assessore decade dalla carica all’interno del Consiglio.

Per la futura elezione del Consiglio Provinciale, inoltre, viene introdotta la norma del doppio voto di genere mentre per la candidabilità alla carica di Presidente della Provincia viene abrogata l’articolo che prevede per il sindaco-candidato almeno altri 18 mesi di mandato.