I DATI DI EMILIA ROMAGNA E CALABRIA PORTANO ALLA CONFERMA DELLA CANDIDATURA DI DE LUCA

Un Presidente uscente, come Bonaccini, vince contro tutto il centro destra. In Emilia Romagna e, soprattutto, in Calabria, il M5S continua a perdere consensi: tutti elementi che portano ad una possibile conferma della candidatura a Presidente della Regione Campania di Vincenzo De Luca. Impensabile, a questo punto, che lo stesso De Luca possa fare un passo indietro, anzi da oggi ne fa uno avanti, perchè il Movimento 5 Stelle non ha piu’ la forza, politica ed elettorale, di chiedere un cambiamento. Certo, potrebbe anche accadere il contrario: ovvero che il partito guidato da Vito Crimi possa chiudere un’alleanza per sostenere la candidatura di Vincenzo De Luca. Da oggi, pero’, un dato pare abbastanza certo: in Campania si lavora sul nome di De Luca con il Partito Democratico, gli altri partiti di centro sinistra, le civiche. E poi, chissà.

