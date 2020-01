FORZA ITALIA SOTTO IL 3% IN EMILIA ROMAGNA, PRIMO PARTITO DEL CDX IN CALABRIA

In tutta la Campania, ed anche nelle altre regioni che andranno al voto alla fine di maggio, il dato delle Regionali in Calabria ed Emilia Romagna era molto atteso per comprendere quanto Forza Italia potesse essere ancora determinante all’interno della coalizioni di centro destra. Finisce 1-1, sostanzialmente, perchè il partito di Berlusconi in Emilia Romagna finisce sotto il 3% mentre il Calabria con quasi il 12% rappresenta il primo movimento della coalizione, ponendosi davanti alla Lega ed a Fratelli d’Italia. Tradotto in parole semplici, vuol dire che al Sud il fascino elettorale di Silvio Berlusconi resta sopra una soglia di tutto rispetto e questo apre la prospettiva della conferma della candidatura di Stefano Caldoro per le Regionali in Campania.

