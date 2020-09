I NEO SINDACI DEL PD: TUTTI PRONTI PER LE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI

Tutti i sindaci che il Partito Democratico ha portato alla vittoria in Provincia di Salerno sono già pronti per le prossime elezioni regionali. Gioco del destino, i nomi piu’ importanti dello scacchiere politico provinciale vedranno, tra 5 anni, scadere il doppio mandato e, quindi, non potranno piu’ essere ricandidati alla carica di Sindaco. Ed ecco allora che, a breve, scatterà una nuova campagna elettorale per i primi cittadini in scadenza: da quello di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli al sindaco di San Valentino Torio e Presidente della Provincia Michele Strianese, per finire al primo cittadino di Eboli Massimo Cariello. Ed il prossimo anno ce ne saranno altri come quello di Fisciano Vincenzo Sessa, il primo cittadino di Siano Giorgio Marchese. Insomma, la carica dei sindaci all’interno del Partito Democratico è pronta a scattare e, circostanza da non dimenticare, per lo mezzo ci saranno anche le elezioni politiche.

