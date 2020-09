IL PROFESSORE GIUSEPPE LORITO DI PELLEZZANO ELETTO RETTORE DELLA FEDERICO II

Matteo Lorito, eletto quest’oggi nuovo Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli è residente nel Comune di Pellezzano (SA). Un orgoglio per l’intera cittadinanza e per il Sindaco, dott. Francesco Morra.

“Una nomina – ha commentato il Primo Cittadino – che, in qualità di cittadini di Pellezzano, ci rende orgogliosi. Avere come residente sul nostro territorio il nuovo Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli è un privilegio in termini culturali e umani. Il prof. Lorito, che ho avuto il piacere di conoscere, oltre ad essere una persona dotata di spiccate doti culturali, possiede anche quei valori umani di solidarietà, senso di appartenenza al territorio in cui risiede e un approccio mentale con sguardo sempre proiettato al futuro nel tentativo di promuovere iniziative di sviluppo e di crescita su più livelli”.

Al neo Rettore sono giunte le congratulazioni da parte del Sindaco Morra e dell’intera Amministrazione Comunale, che hanno accolto con grande gioia la nomina del nuovo inquilino della “Federico II” di Napoli.