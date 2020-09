IL CASO. I MANIFESTI GRAZIE AVELLINO DI DE LUCA SONO FINITI AFFISSI A SALERNO

E che fine avranno fatto quelli dedicati agli elettori di Salerno ? Saranno andati ad Avellino per un derby del manifesto o chissà dove in Campania ? Sta di fatto che, questa mattina, molti attenti salernitani hanno guardato allibiti i manifesti con i quali, come da tradizione, il Presidente della Regione ha ringraziato gli elettori per il sostegno. Peccato che quelli dedicati ad Avellino siano finiti affissi a Salerno…

Share on: WhatsApp