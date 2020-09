I DEPUTATI DEL PD PRESENTANO UNA PROPOSTA DI LEGGE PER LA CANZONE “BELLA CIAO”

Un gruppo di deputati del Partito Democratico, tra cui spiccano i nomi di Piero Fassino e dell’ex Presidente della Provincia de L’Aquila Pezzopane, hanno presentato una proposta di legge per “Il riconoscimento della canzone Bella Ciao quale espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo della Repubblica”. Un gesto che ha immediatamente suscitato le reazioni degli altri gruppi tra cui Fdi: a commentare la notizia la deputata pugliese Ylenia Lucasselli.

Ecco a voi la classe dirigente del #Pd! Mentre le famiglie italiane non riescono ad arrivare a fine mese, mentre milioni di lavoratori hanno perso il posto, mentre le aziende continuano a chiudere, mentre i nostri studenti continuano a frequentare scuole fatiscenti i geniali parlamentari del

#Pd presentano una pdl per insegnare il

Valore storico della canzone “Bella Ciao” nelle scuole e inserirla dopo l’inno nazionale… non mi stupisce che siano a favore dell’uso delle droghe… non c’è che dire… nella lista delle priorità questa mi sembra doverosa.