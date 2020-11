I NUOVI COLLEGI PER LE POLITICHE: 3 PER LA CAMERA A SALERNO, 2 PER IL SENATO

In attesa della nuova Legge Elettorale che, in base al disegno di legge in discussione all’interno della Commissione Affari Costituzionali prevede l’eliminazione dei collegi uninominali con un sistema interamente proporzionale, dopo la approvazione con il Referendum dello scorso 20 e 21 Settembre della Legge Costituzionale sul taglio dei Parlamentari, il Governo ha approvato un Decreto Legislativo con la nuova composizione dei collegi. Ecco cosa accade per la Provincia di Salerno.

CAMERA DEI DEPUTATI – I collegi uninominali diventano 3 ovvero Agro e Costiera Amalfitana compresa Cava de’ Tirreni, Salerno con Valle dell’Irno e Piana del Sele fino a Battipaglia, Eboli che copre il territorio fino a Sapri.

SENATO DELLA REPUBBLICA – Per il Senato, invece, restano due i collegi ma una parte dell’agro e la costiera amalfitana vengono accorpati con il collegio della Penisola Sorrentina e, quindi, con la Provincia di Napoli. Resta il collegio Salerno e quello Eboli per la parte meridionale.

TUTTO DA RIFARE – E’ chiaro che si tratta di una semplice indicazione di massima e di applicazione in caso di elezioni anticipate ma il disegno dei collegi è destinato ad essere ulteriormente modificato dopo l’approvazione della nuova Legge Elettorale.