I PRIMI MAL DI PANCIA IN MAGGIORANZA A NAPOLI. PASQUINO (CD): “GIUNTA, CRITERI OSCURI”

Arrivano i primi mal di pancia ufficiali, e non solo sussurati, all’interno della variegata maggioranza che ha sostenuto la campagna elettorale di Vincenzo De Luca. Il primo a sollevare dubbi e perplessità è stato l’ex rettore Raimondo Pasquino, oggi Coordinatore Regionale di Centro Democratico, partito che ha ottenuto due consiglieri regionali in tutta la Campania ma che, soprattutto, ha sempre sostenuto la candidatura di De Luca, anche prima del Covid 19.

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Città, Pasquino solleva una serie di problemi, a cominciare dai criteri con i quali sono stati scelti gli assessori. Criteri che, lo stesso Pasquino, definisce “oscuri”, facendo riferimento all’esclusione del suo partito dalla composizione della nuova Giunta ma aggiungendo la prima tanica di benzina al fuoco delle polemiche per la mancata nomina degli assessori ai trasporti, alla sanità, all’università. Insomma, il clima che si inizia a respirare in Consiglio Regionale diventa caldo: come era facile immaginare De Luca non è riuscito, almeno in questa prima fase, ad accontentare tutte le forze politiche che lo hanno sostenuto in campagna elettorale.