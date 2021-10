Proprio nel giorno in cui il Partito Democratico canta vittoria per le schiaccianti affermazioni alle Comunali di Roma e Torino, i sondaggi per l’orientamento di voto degli italiani alle Elezioni Politiche continuano a dire centro destra. Ecco le percentuali del sondaggio SWG per la 7 del 18 Ottobre.

FRATELLI D’ITALIA 21,1%

LEGA 19,4%

PARTITO DEMOCRATICO 19,2%

MOVIMENTO 5 STELLE 16,4%

FORZA ITALIA 7%

AZIONE 3,9%