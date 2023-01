IANNONE (FDI) A BONACCINI: “COMUNISTA E SE NE VANTA ? E’ QUESTO IL PROBLEMA”

Il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone contro il candidato alla Segreteria del Pd Stefano Bonaccini, atteso proprio per oggi a Salerno. A provocare la reazione di Iannone un’intervista di Bonaccini, pubblicata proprio oggi, dove lo stesso Presidente dell’Emilia Romagna rivendica il suo essere stato comunista.

“Quello è il problema. Siete stati comunisti e non ve ne vergognate.” Lo scrive Antonio Iannone. “Siete contro gli Italiani e non ve ne vergognate. Vostri uomini prendono tangenti nei sacchi e non ve ne vergognate.

Insomma Salerno ti poteva accogliere solo la famiglia De Luca.”