SIANO. IL COMUNE DICE NO AL SALDO E STRALCIO DEI TRIBUTI COMUNALI NON PAGATI

Il Comune di Siano non aderirà al saldo e stralcio dei tributi comunali, introdotto dalla ultima legge Finanziaria: è quanto si evince dalla lettura dell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, convocato per il prossimo 25 Gennaio quando i consiglieri saranno chiamati ad approvare la delibera di “non adesione”, che comporterà il venir meno dei possibili benefici per i contribuenti del centro della Valle dell’Irno.

Altri comuni, invece, lasciando decorrere il termine del 31 Gennaio senza adottare alcun tipo di delibera, in maniera automatica, hanno deciso di aderire all’opportunità offerta dalla Legge Finanziaria.