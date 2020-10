IANNONE (FDI): “DE LUCA FA CABARET E LA CAMPANIA AFFONDA NELL’EMERGENZA SANITARIA E SOCIALE”

“Alla irresponsabilità di De Luca non c’è limite. La Campania presenta il quadro sanitario e sociale più preoccupante d’Italia e De Luca trova il tempo per insultare le mamme perché i propri bambini, a suo dire, hanno l’insano desiderio di andare a scuola. Una cosa esecrabile per il governatore. Certo che le mamme sbagliano a diluire il latte con il plutonio, dovrebbero diluirlo con lo stronzio perché in questo modo sicuramente i propri figli diventerebbero presidenti della Giunta Regionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.