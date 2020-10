RIANIMAZIONE A CAVA DE’ TIRRENI, SERVALLI: “RASSICURANTI LE PAROLE DI DE LUCA”

Nel suo consueto aggiornamento del venerdì, il Presidente De Luca, facendo riferimento all’ospedale di Cava de’Tirreni ha confermato il carattere transitorio dei provvedimenti assunti con la sospensione della rianimazione del nostro presidio.

Lo dichiara Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni.

Ringrazio il Presidente per questa precisazione di cui avvertivamo la necessità. Allo stesso tempo stiamo lavorando per garantire, nella fase transitoria che auspico la più breve possibile, la massima operatività possibile del Santa Maria dell’Olmo, anche in attesa che i medici ed il personale ancora positivo al Covid 19 possano rientrare pienamente in servizio.

Ringrazio gli operatori del nostro Presidio per i sacrifici fatti e per quello che faranno nei prossimi giorni per dare assistenza ai cittadini.

È ben chiaro a tutti, purtroppo, che questa seconda fase di diffusione del contagio è molto grave e preoccupante di quella già vissuta e ciò comporta l’assoluta assunzione di responsabilità di tutti, e tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, osservando in maniera assoluta tutte le norme anti covid, evitando assembramenti, indossando la mascherina e lavandosi e igienizzandosi le mani.

Forza Cava