PELLEZZANO. PREDISPOSTO CONTROLLO PROTEZIONE CIVILE PER INGRESSO CIMITERO

In occasione della celebrazione della Festività di Ognissanti il 1 Novembre e della successiva Solenne Commemorazione dei Defunti il 2 Novembre, la Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” ha completato l’allestimento dei presidi per eseguire il controllo dei visitatori in ingresso e in uscita dal Cimitero Comunale di Pellezzano.

“Il presidio realizzato dalla Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” – spiega il Sindaco, dott. Francesco Morra – prevede l’allestimento di una postazione fissa all’interno della quale ci sono i monitor per controllare il rispetto delle distanze nel Cimitero evitando assembramenti. Inoltre sono state installate alcune transenne con l’indicazione del rispetto del metro di distanza tra un soggetto e l’altro ed è stata messa a disposizione una postazione mobile con strumentazione per la sanificazione degli ambienti all’interno e all’esterno del Cimitero”. Si ricorda che il Cimitero Comunale osserverà l’orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 17.00. In rispetto delle disposizione Ecclesiastiche per la prevenzione del Covid-19 non saranno celebrate Sante Messe al Cimitero. Lunedì 2 Novembre, alle ore 7.30, don Giuseppe Giordano, parroco di Coperchia, terrà la preghiera per i defunti e la benedizione delle tombe. Il momento si svolgerà a porte chiuse e con la sola presenza dei rappresentanti delle istituzioni tra cui il Sindaco, dott. Francesco Morra. Di seguito le indicazioni per l’accesso al Cimitero Comunale:

gli accessi avverranno in maniera contingentata da entrambi gli ingressi del Cimitero;

è obbligatorio l’uso della mascherina, correttamente indossata sia all’aperto che al chiuso;

evitare qualsiasi tipo di assembramento presso le tombe, nelle cappelle e nei viali;

rispettare rigorosamente la distanza interpersonale minima di un metro;

per dare la possibilità a tutti di poter omaggiare le tombe dei propri cari, si prega di rimanere all’interno del Cimitero per il tempo strettamente necessario.