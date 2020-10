DALLA VALLE DELL’IRNO A “ALL TOGHETER NOW”: IL SUCCESSO DI CAROLA SANTOPAOLO

L’attrice salernitana Carola Santopaolo è un componente essenziale del coloratissimo “Muro” dei 100 di “All Togheter now” nell sua terza edizione che riparte il 4 novembre alle 21 su canale 5.

Un gruppo di aspiranti cantanti si esibisce di fronte ad un muro di 100 giurati provenienti dal mondo della musica, del cinema, dello spetatcolo e del web. L’unico talent al mondo in cui, per votare ci si alza e si canta insieme ai concorrenti dopo aver prontamente schiacciato il mitico pulsante rosso solo in caso di gradimento, in caso contrario si rimane seduti.

Ma quest’anno la musica è cambiata! Quattro giudici speciali si eccezione, renderanno la sfida ancora più speciale: Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e il veterano J AX. Il tutto condotto dalla frizzante e positiva energia di Michelle Hunziker.

Carola Santopaolo è alla seconda esperienza televisiva nazionale con Mediaset, dopo “Donnavventura” su Rete4.

“All together now “ è sicuramente un’occasione di arricchimento artistico, pieno di nuove ed importati conoscenze che accrescono le capacità comunicative ed espressive personali e rigenerano di nuove ed emozionanti progetti la carriera di una giovane attrice vivace e positiva!

Tra gli ultimi progetti cinematografici di Carola Santopaolo, c’è sicuramente “Sette ore per farla innamorare” di Gianpaolo Morelli, una commedia spiritosamente romantica ambientata nella bellissima Napoli ed un documentario sulla vita di un killer seriale per la regia di Cristian Di Mattia dal titolo “Stevanin: non ricordo di averle uccise” per il canale “Nove plus” in onda su D-play.