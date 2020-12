IL BILANCIO DELLA REGIONE CAMPANIA ARRIVA IN AULA IL 23 DICEMBRE

E’ stata già fissata la data per la discussione e la quasi certa approvazione del Bilancio di Previsione 2021 della Regione Campania: il consiglio regionale, nelle prossime ore, verrà ufficialmente convocato per il 23 Dicembre. In ampio anticipo, dunque, rispetto agli anni passati, De Luca intende chiudere in maniera rapida la prima vera questione del suo secondo mandato, ovvero l’approvazione del bilancio di Previsione che, secondo le dichiarazioni dell’assessore Cinque, avrà un valore totale di 30 miliardi di euro.

