IMMA VIETRI ENTRA NELL’UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE DI FRATELLI D’ITALIA

Nel corso dell’assemblea nazionale on line, che nella giornata di ieri Fratelli d’Italia ha tenuto con tutti i dirigenti nazionali, è stato rinnovato l’Ufficio di Presidenza di cui entra a fare parte la dirigente campana del partito Imma Vietri.

“L’Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia tenutasi ieri in modalità telematica all’unanimità ha eletto il suo nuovo Ufficio di Presidenza. Tra i 6 nomi scelti ci sono anch’io. Desidero ringraziare di cuore il nostro Presidente Giorgia Meloni che ha proposto tra gli altri il mio nome, il Capogruppo alla Camera dei Deputati On. Francesco Lollobrigida, il Coordinatore Nazionale On. Giovanni Donzelli, il Presidente della Direzione Nazionale On. Edmondo Cirielli e il Coordinatore Regionale della Campania Sen. Antonio Iannone. Sono felice del nuovo incarico ricevuto e darò il massimo impegno per onorarlo.”

E’ quanto dichiara Imma Vietri.