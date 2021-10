IL CENTRO DESTRA AD ARCORE PER L’ANALISI DELLA SCONFITTA. “NO A LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE”

Su di una cosa sono tutti e tre d’accordo: nessuna modifica in chiave proporzionale dell’attuale legge elettorale per le Politiche. Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini lanciano un chiaro messaggio al resto delle forze politiche del Parlamento: l’attuale Legge Elettorale non sarà modificata o, quanto meno, per farlo si dovrà andare ad una forzatura politica, i cui numeri sono tutti da verificare.

“In un clima di massima collaborazione, dopo un attento esame dei risultati elettorali e delle cause che li hanno determinati, i leader del centrodestra hanno stabilito che, d’ora in avanti, avranno incontri periodici – con frequenza settimanale – per concordare azioni parlamentari condivise. Con questo stesso spirito, il centrodestra intende muoversi compatto e per tempo per preparare i prossimi appuntamenti elettorali e politici, con particolare attenzione all’elezione del prossimo presidente della Repubblica”, si afferma ancora nella nota.