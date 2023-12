IL CONGRESSO DI FORZA ITALIA FERMA, IN PROVINCIA DI SALERNO, GLI INCONTRI DEL CENTRO DESTRA

Una riunione di tutti i rappresentanti del centro destra della Provincia di Salerno, per discutere delle prossime elezioni amministrative, non si terrà prima della celebrazione del Congresso Provinciale di Forza Italia, in programma per domenica 28 Gennaio. E, cosi’, fino a quel momento ogni partito andrà avanti, in maniera autonoma, rispetto alle candidature nei comuni piu’ importanti come Capaccio, Baronissi, Nocera Superiore e Sarno.

Nelle scorse settimane, il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello aveva avocato a sè tutte le incombenze di partito con gli alleati del centro destra, lanciando un messaggio tanto a Fratelli d’Italia quanto alla Lega. Un messaggio che, almeno fino ad oggi, è rimasto lettera morta, considerato che a Sarno – giusto per fare un esempio – ci sono già due candidati di centro destra; a Baronissi Fdi ha già fatto la sua scelta con il nome di Tony Siniscalco; a Nocera Superiore ci sono diverse disponibilità a cominciare da quella dell’ex Sindaco Gaetano Montalbano, da sempre vicino a Forza Italia.